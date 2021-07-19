Дети будут лучше защищены от заражения коронавирусом, если рядом с ними будут привитые взрослые. Об этом 19 июля сказал доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов в интервью «Парламентской газете»

Комаровский предсказал взрыв коронавируса на Украине осенью © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Это мультисистемный воспалительный синдром, который возникает спустя 4-8 недель после заражения, даже если ребёнок болел с минимальными симптомами. Он приводит к множественным поражениям сосудистого звена, сердечной мышцы — миокардитам и эндокардитам. У некоторых пациентов наблюдается системное поражение всех органов», — рассказал Коновалов.

Он отметил, что, согласно исследованиям, дети младшего возраста реже, чем подростки, становятся разносчиками инфекции и заражаются в основном от взрослых.

Поэтому, чтобы защитить от заражения коронавирусом детей от рождения до 12 лет, должны быть привиты находящиеся рядом с ними взрослые, подчеркнул врач.

Сейчас в Москве проводится испытание вакцины «Спутник V» среди подростков от 12 до 17 лет.