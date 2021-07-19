Украинские моряки Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин освобождены накануне визита в Грузию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 19 июля сообщила в Facebook член грузинской партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе

«Украинские моряки и Михаил Батурин на свободе! Удивительная история о нерушимости и принципиальности», — написала Деканоидзе.

Как пояснил адвокат моряков в комментарии грузинским СМИ, они были помилованы президентом Грузии Саломе Зурабишвили в связи с визитом в страну Зеленского.

Украина возмутилась приговору своим гражданам в Грузии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин — бывший сотрудник госбезопасности Грузии и охранной службы Михаила Саакашвили.

Моряков обвинили в незаконном пересечении границы Грузии. Суд приговорил их к лишению свободы на четыре года. МИД Украины выразил разочарование таким решением.

19 июля в Батуми глава Евросовета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду примут участие в международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона».