«Украинские моряки и Михаил Батурин на свободе! Удивительная история о нерушимости и принципиальности», — написала Деканоидзе.
Как пояснил адвокат моряков в комментарии грузинским СМИ, они были помилованы президентом Грузии Саломе Зурабишвили в связи с визитом в страну Зеленского.
В ноябре 2020 года в территориальных водах Грузии был задержан экипаж яхты Insieme — украинцы Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин — бывший сотрудник госбезопасности Грузии и охранной службы Михаила Саакашвили.
Моряков обвинили в незаконном пересечении границы Грузии. Суд приговорил их к лишению свободы на четыре года. МИД Украины выразил разочарование таким решением.
19 июля в Батуми глава Евросовета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду примут участие в международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона».