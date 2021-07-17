США отправили на Украину два миллиона доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом 16 июля сообщило агентство Reuters

Одобренная Украиной вакцина Johnson & Johnson становится опасной © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также 3,5 миллиона доз вакцины будут отправлены в Бангладеш.

На днях на Украине в ходе транспортировки испортили почти 10 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Власти заявили, что две недели назад государственное предприятие «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины. При приеме в двух контейнерах с 9360 дозами были обнаружены нарушения. В сети появилось видео, демонстрирующее, что партия вакцины поступила в Харьков в ящике без холодильных элементов, в нем плюсовая температура.

По последним данным, пока на Украине вакцинировано 3,2% населения.