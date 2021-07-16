Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Россию наряду с Белоруссией в возможной причастности к наплыву мигрантов в республику, передало 15 июля издание Euractiv

Операция «Кличко»: чешская облава на украинских мигрантов © РИА Новости, Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк

«С тех пор как западные войска начали покидать Афганистан, появилась вероятность огромных миграционных потоков, которые мы уже наблюдаем», — сказал Ландсбергис.

На его заявление уже отреагировало посольство России в Литве. Дипломаты указали, что все обвинения на этот счет являются голословными.

«Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.