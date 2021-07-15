Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук на днях в своей статье для «Укринформ» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока»

«Турецкий поток». Удар с юга и осушение украинского газопровода © turkstream.info

По ее словам, для Украины это означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год.

«В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов», — отметила она.

В настоящее время на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию, добавила Ищук.

Она пришла к выводу, что, судя по динамике объемов транзита, украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал — Европа», «Северный поток-1» и «Турецкий поток» будет выполнять функцию «балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов».

Ищук отметила, что в ЕС должны обсудить «компенсацию за потери транзита по южному направлению». Она добавила, что «потери» Киеву наносятся Болгарией, Венгрией и Сербией.

В июне Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку российского газа. Ранее маршрут в страну мог пролегать только через Украину, но с октября, когда будет запущен участок в Сербии, появится возможность поставок по «Турецкому потоку».