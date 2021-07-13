Американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру назвал причины, по которым Запад вооружает Украину

Шурыгин объяснил, почему США никогда не передадут Украине серьезное вооружение © Украина.ру

По его словам, часть военной сферы и безопасности Украины всё больше будет переходить в руки западных специалистов (американских, европейских, турецких) хотя бы с технической точки зрения.

Он добавил, что в обозримом будущем оружие, которое способно нанести серьёзный ущерб России, на Украину поставляться не будет.

«Потому что есть понимание того, что на 100% управлять украинскими политиками, наверное, тоже нельзя. Или, по крайней мере, неясно, что будет на Украине через три, пять, семь лет с политической точки зрения. Я думаю, что некоторая сдержанность со стороны Запада будет наблюдаться, но, с другой стороны, вооружение второго ряда, менее современное, менее летальное, менее модернизированное, на Украину будет поставляться. Это и рынок хороший, и распространение своих типов оружия — это всегда хорошо. А Украина — одна из стран, которые не входят в НАТО, но она может стать частью натовской системы вооружения», — заключил эксперт.

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