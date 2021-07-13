«Во-первых, это раздражает Россию. Во-вторых, как считается на Западе, это делает Россию более договороспособной. В третьих, это позволяет держать Украину в управляемых рамках, потому что если там будут установлены западные военные системы, то, соответственно, Запад получит возможность этими системами управлять, ремонтировать их, обслуживать и т.д. Всё это будет тоже в западных руках», — объяснил Злобин.
По его словам, часть военной сферы и безопасности Украины всё больше будет переходить в руки западных специалистов (американских, европейских, турецких) хотя бы с технической точки зрения.
Он добавил, что в обозримом будущем оружие, которое способно нанести серьёзный ущерб России, на Украину поставляться не будет.
«Потому что есть понимание того, что на 100% управлять украинскими политиками, наверное, тоже нельзя. Или, по крайней мере, неясно, что будет на Украине через три, пять, семь лет с политической точки зрения. Я думаю, что некоторая сдержанность со стороны Запада будет наблюдаться, но, с другой стороны, вооружение второго ряда, менее современное, менее летальное, менее модернизированное, на Украину будет поставляться. Это и рынок хороший, и распространение своих типов оружия — это всегда хорошо. А Украина — одна из стран, которые не входят в НАТО, но она может стать частью натовской системы вооружения», — заключил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.