Он напомнил, что в свое время Таджикистан по целому ряду причин просил о том, чтобы российский воинский контингент не стоял на границе, однако вывод американских войск из Афганистана все изменил.
«Сейчас очевидно, что Москва в рамках ОДКБ (а Таджикистан входит ОДКБ) будет усиливать свои группировки именно по границам, потому что, если будет проникновение на территорию Таджикистана, это очень большой риск», — подчеркнул эксперт.
Проникновение талибов в Таджикистан дестабилизирует обстановку в республике, добавил он, отметив, что у Душанбе очень сложные отношения с Киргизией и с Узбекистаном, поэтому Москве в перспективе «придется цементировать это направление».
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