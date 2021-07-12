Из-за вывода американских войск из Афганистана служащие афганских пограничных войск стали покидать свои позиции, из-за чего России придется усилить свое военное присутствие в Таджикистане в рамках ОДКБ, сказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что в свое время Таджикистан по целому ряду причин просил о том, чтобы российский воинский контингент не стоял на границе, однако вывод американских войск из Афганистана все изменил.

«Сейчас очевидно, что Москва в рамках ОДКБ (а Таджикистан входит ОДКБ) будет усиливать свои группировки именно по границам, потому что, если будет проникновение на территорию Таджикистана, это очень большой риск», — подчеркнул эксперт.

Путин одобрил объединение систем ПВО России и Таджикистана © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

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