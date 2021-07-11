10 июля закончились учения Sea Breeze, проходившие в Черном море при участии Украины и ряда стран НАТО.
«По итогам учений украинские и западные военные были удостоены почетных наград "Защитник Украины" и "За укрепление боевой готовности ВМС". Среди награжденных — командир британского эсминца Defender и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур», — рассказало украинское издание «Фокус».
Ранее британский эсминец Defender вторгся в воды Крыма и покинул их только после предупредительного обстрела и бомбометания.
Главы МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции, однако это вызвало резкую реакцию британской общественности.
Для того, чтобы объяснить согражданам, для чего это было сделано, британское Министерство обороны «потеряло» папку с секретными планами провокации, которая вскоре оказалась на британском государственном телеканале «Би-би-си».
Как следует из документов, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.
В британском военном ведомстве подтвердили утерю секретных документов, обнародованы спустя почти неделю после их обнаружения.