Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн, командовавший кораблем во время провокации у берегов Крыма, получил почетную награду от Украины, сообщили местные СМИ 11 июля

10 июля закончились учения Sea Breeze, проходившие в Черном море при участии Украины и ряда стран НАТО.

«По итогам учений украинские и западные военные были удостоены почетных наград "Защитник Украины" и "За укрепление боевой готовности ВМС". Среди награжденных — командир британского эсминца Defender и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур», — рассказало украинское издание «Фокус».

Ранее британский эсминец Defender вторгся в воды Крыма и покинул их только после предупредительного обстрела и бомбометания.

Главы МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции, однако это вызвало резкую реакцию британской общественности.

Секретные планы крымской провокации британского флота обнаружили на автобусной остановке © REUTERS, Sergey Smolentsev

Как следует из документов, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.

В британском военном ведомстве подтвердили утерю секретных документов, обнародованы спустя почти неделю после их обнаружения.