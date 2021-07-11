«И вот главный вопрос: а где же американский СПГ на европейском рынке, о котором так много говорилось в последние годы? Якобы Америка борется за европейский рынок газа, воюет за него. Казалось бы, рост цен на газ в Европе — прекрасный шанс для американцев закрепиться на европейском рынке, увеличив поставки СПГ, о чем они давно мечтали», — отметил Марунич.
По его мнению, никакие поставки СПГ в настоящее время не способны существенно повлиять на ценовую ситуацию на европейском рынке.
«Пока это все похоже на блеф. Желающих побороться за долю на европейском рынке в такой неоднозначной критической ситуации для Европы тоже особо нет, что странно», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.