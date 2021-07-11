В Европе рост стоимости газа обусловлен далеко не только ценами в Азии. Сыграли роль и жара, и возобновление деловой активности, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

По его мнению, никакие поставки СПГ в настоящее время не способны существенно повлиять на ценовую ситуацию на европейском рынке.

«Пока это все похоже на блеф. Желающих побороться за долю на европейском рынке в такой неоднозначной критической ситуации для Европы тоже особо нет, что странно», — добавил эксперт.

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