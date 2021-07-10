Так, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны. При этом 31,5% респондентов выступили против.
Также 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) респондентов одобрили требование репараций от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось на Западной Украине. Не поддержали идею 35,7% опрошенных.
В опросе приняли участие 2 тысячи человек. Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью.