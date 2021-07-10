Большинство украинцев поддерживают требование репараций от Германии и России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Они были опубликованы на сайте фонда 9 июля

Пушков жестко ответил на требование репараций для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Также 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) респондентов одобрили требование репараций от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось на Западной Украине. Не поддержали идею 35,7% опрошенных.

В опросе приняли участие 2 тысячи человек. Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью.