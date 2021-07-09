Украинского певца Антона Вельбоя в украинском паблике "Рагули" в Facebook на днях обвинили в плагиате песни российских музыкантов Леонида Агутина и Сергея Шнурова

«Зашел в кипяток и не почувствовал»: фаворит Данилко рассказал о депрессии © YouTube Антон Вельбой (Wellboy) опубликовал в сети песню «Гуси». По его словам, в ней он захотел «выразить свои мысли на актуальном украинском языке».

В группе украинскому певцу поставили в упрек то, что его песня вышла на российских платформах Вконтакте и Яндекс. Кроме того, националистам не угодил продюсер Вельбоя Юрий Бардаш, которого в паблике назвали малороссом.

«Трагикомедия в том, что это… тупо плагиат русской песни 2018 г. россиян Леонида Агутина и Сергея Шнурова. Нота в ноту, послушайте… А мораль какая? Украинцам продолжают скармливать кости, пережеванные остатки от русских песен», — написали в группе.

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Антон Вельбой родом из села Грунь Ахтырского района Сумской области. В 2019 году он участвовал в украинском шоу талантов «Х-фактор» и занял третье место. В жюри проекта его поддерживал Андрей Данилко.