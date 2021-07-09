Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы урегулирования в Донбассе. Об этом сообщили 9 июля на сайте немецкого правительства

Зеленский анонсировал «важную встречу» с Меркель © REUTERS, Gleb Garanich

«Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией», — сказал официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, центральное значение для Берлина имеет вопрос о том, останется ли Украина страной-транзитером газа после запуска «Северного потока — 2», поскольку договор России и Украины о транзите газа остается в силе и Германия ожидает, что ему будут следовать обе стороны.

В конце июня после телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину Меркель позвонила главе Украины и пригласила его на встречу, чтобы обсудить Донбасс.