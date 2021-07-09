«Встретил депутата Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate. Отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тысяч долларов за 10 дней. Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счёт», — прокомментировал он видео.
Атошник пытался спровоцировать депутата, но в результате, после словесной перепалки, они договорились встретиться в суде.
Rixos Sungate — один из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих — много знаменитостей.
В январе прошлого года Кива и Майман подрались в киевском ресторане. В связи с этим Госбюро расследований вызывало нардепа для вручения подозрения. Также в его отношении было открыто уголовное производство за нанесение телесных повреждений посетителю заведения.