Участник так называемой антитеррористической операции (АТО) Михаил Майман встретил в турецком отеле депутата Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илью Киву. Соответствующее видео он опубликовал 8 июля в Telegram-канале Mayman News

Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане © Скриншот из видео прокомментировал он видео.

Атошник пытался спровоцировать депутата, но в результате, после словесной перепалки, они договорились встретиться в суде.

Rixos Sungate — один из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих — много знаменитостей.

В январе прошлого года Кива и Майман подрались в киевском ресторане. В связи с этим Госбюро расследований вызывало нардепа для вручения подозрения. Также в его отношении было открыто уголовное производство за нанесение телесных повреждений посетителю заведения.