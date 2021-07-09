Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил 8 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина»

«Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По его словам, Киев не изменит своей позиции, что газопровод представляет угрозу, в первую очередь, в сфере безопасности.

Ранее Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе». Украина боится потерять деньги за транзит газа из-за запуска нового газопровода.