«Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб
«Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
«Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор», — заверил Кулеба.

По его словам, Киев не изменит своей позиции, что газопровод представляет угрозу, в первую очередь, в сфере безопасности.

Ранее Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе». Украина боится потерять деньги за транзит газа из-за запуска нового газопровода. 