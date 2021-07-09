«Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор», — заверил Кулеба.
По его словам, Киев не изменит своей позиции, что газопровод представляет угрозу, в первую очередь, в сфере безопасности.
Ранее Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе». Украина боится потерять деньги за транзит газа из-за запуска нового газопровода.