В основе «репрессий» и «культурной политики» Киева очень четко прослеживается коммерческая составляющая, просто украинская власть успешно прикрывается политикой. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности государства, а через четыре дня передумали.

За тридцатилетнюю историю Украины власть научилась на патриотическом фоне устранять соперников, хоть на научном, хоть на культурном, хоть на финансовом поле, подчеркнул эксперт.

«С Наташей Королевой была история, когда ей сорвали концерт во Дворце Украины, поводом было обращение жены Корчинского, типа «как такую недостойную гражданку сюда пускать, она Путина слушала, ей Путин играл на рояле», иными словами, вытягивает на «пожизненное». А потом, когда я ее спрашивал, оказалось, ей намекали на «20% с концерта», и пойте хоть про Путина… такой себе старый проверенный способ шоу-рэкета у нас в стране «под флагом патриотизма»», — отметил Быстряков.

Собеседник издания добавил, что работники исполняющих органов достаточно лояльно относятся к людям без «завзятого патриотизма», однако руководству страны нужно постоянно хоть чем-то отрапортовывать перед начальством из Вашингтона, что по-прежнему «архи не любят Россию».

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