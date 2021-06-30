Украинский композитор и пианист Владимир Быстряков дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал «культурную политику» своей страны в части работы с артистами. Шоумен оценил «правила» формирования черного списка и приоткрыл тайны звездного пересечения границ

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Украина.ру

- Владимир Юрьевич, Киркорову 23 июня запретили въезд на Украину как опасному лицу, а уже через пару дней исключили его из этого списка. Как так получается, что буквально в считанные часы человек перестает представлять угрозу нацбезопасности?

— Дело же не в угрозе. Угроза — это же филькина грамота, так сказать. У нас есть статья, кажется 111-я, по которой чуть кто им не так угоден, они тут же навешивают ИЗМЕНУ родине. Они — это режим, до этого Порошенко, до Порошенко Ющенко был, когда началась эта вся буза.

Где-то в 2004 году при Ющенко началась организованная русофобия, которая была очень хорошо подготовлена всевозможными академиками, профессорами, которые здесь (на Украине. — Ред.) активизировались с 1991 года, успешно развращая наши души.

Если наш народ до 91-го был вполне нормальный, лояльный, и мы никогда друг на друга не крысились, особенно по языковому критерию, то с 2014 года началась свистопляска, которая очень успешно отвлекает внимание людей от проблем: от тарифов, от войны на Донбассе, от того важного (как я считаю) явления, как постоянное приобретение всё новых и новых врагов, как вокруг страны, так и внутри.

- Вы думаете, Киркоровым можно отвлечь от этих проблем?

— Конечно! Древнеримский принцип «Хлеба и зрелищ» успешно осуществляется в нашей жизни. Только единственное — хлеба поменьше, а зрелища нам скармливают… Например, сейчас «все как один» говорят о Киркорове, до этого достаточно долго говорили о том, чей борщ и т.д. В стране, которая находится за гранью бедности, обсуждают «чей борщ»… Ну, не является ли сие признаком недалекого ума?!

«Ненависть к России захлестывает»: Киркоров спел украинскую песню в ответ на запрет въезда в страну © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

- Логично тогда спросить, а как на Украине в принципе решают, кто угрожает национальной безопасности, а кто нет? Какие критерии?

— Никаких критериев нет, поскольку власть очень непрофессиональна. Она даже эти категории своих врагов очень непрофессионально, будем говорить, определяет. Потому что какие, допустим, могут быть враги из Наташи Королевой, Ани Лорак или Таисии Повалий? Назначили девчонок «ворогами» и трава не расти… а врагов назначают, чтобы было с кем бороться. Для того, чтобы люди только о такой ерунде и думали, а наши люди, как ни странно, на эти вещи частенько ведутся.

«Соломинка дружбы»: Киркоров отреагировал на исключение себя из черного списка СБУ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Медведчука, потому как человек зажиточный, а остальных олигархов, уверен, даже не потревожат… от слова "совсем". В основе сих «репрессий» очень четко прослеживается коммерческая составляющая, отнюдь не политическая, но политикой прикрываются успешно.

Сейчас еще Зеленский объявил, что будет выселять чиновников с госдач, объявили… а люди сразу: «Ух ты! Таки борется с олигархами и прочими нетрудовыми!» Для народа это важно, а что там дальше (выселили — не выселили), потом никто не смотрит… все переключились на «борщ» или «Киркорова». И на этом у нас строится все. Главное — громогласно объявить компанию.

- Даже объявлять человека в чем-то виноватым или «назначать» угрожающим нацбезопасности — все равно какая-то логика должна быть, какая?

— А какая логика в том, что если человек заезжает в Крым не со стороны Украины, а со стороны моря, его объявляют врагом государства? Это чистая формальность, но из нее вытекает, «ворог» этот человек али нет…. Причем, насколько я знаю, на местах, работники вот этих исполняющих органов достаточно лояльно относятся к людям, без «завзятого патриотизма»… Я помню, когда был скандал и не пускали на похороны бабушки Наташу Королеву, а потом пустили, сказав, что «мы же не звери, мы прекрасно понимаем ваше положение», то есть на этом уровне все происходит по-человечески.

Просто руководству страны нужно постоянно хоть чем-то отрапортовывать перед начальством из Вашингтона, перед «белым хозяином», показать, что по-прежнему архи не любят Россию.

- Почему в России тогда не истерят по поводу приезда украинских артистов, никто с плакатами не выходит?

— Потому что в России нет таких больных в политике, как здесь. У нас же вот был спикер Рады с действующей справкой о неполном умственном развитии (Андрей Парубий. — Ред.), короче легкая шизофрения… так он многих устраивал. Закончил тем, что пропихнул антирусскую «подляну» и свалил под крыло к Порошенко, во фракцию «ЕС».

У нас таких политиков, как говорится, на грани дурдома, хватает. Очевидно, что они кому-то нужны, людям, которые находятся в закулисье и фактически руководят страной. И когда мне говорят, что Зеленский там чем-то управляет, я отвечаю: подождите, а вы что реально думаете, что хозяева из-за океана вдруг взяли и отдали всю власть мальчику, которого взяли с экрана юмористического шоу… Понятно, что это абсурд. Это марионетка, ему обрисовали линии, припугнули… он боится шаг ступить в сторону. Кроме того, в своей предыдущей жизни был человеком АБСОЛЮТНО аполитичным (хотя и хохмил на политические темы). Это лишний раз доказывает, что наши настоящие хозяева сидят НЕ в парламенте.

- Вернемся к вопросу артистов. Мы знаем, что и те, и те артисты ездят, украинцы в Россию и наоборот, а как они это технически делают — не на машине же объезжают запреты?

— Технически, даже когда был карантин, мне сами артисты (не буду называть их имена) рассказывали, что для того, чтобы они смогли отработать шесть концертов в Благовещенске, например, им на Украину пересылали полное медицинское направление из мединститута или лечебницы какой-то, что им нужно подлечиться.

А вот, например, в случае с Бастой (российский рэпер Василий Вакуленко. — Ред.), которому сначала не разрешали посещать Украину и даже за его голову обещали тысячу долларов, потом вдруг появился его концерт, объяснили тем, что у него закончился срок, так сказать, отвлечения от тела украинской государственности… Затем якобы три года истекло, мол, «отмотал уже срок на каторге» и теперь имеет право заезжать на Украину. Хотя, я думаю, есть договоренности, которые основываются на финансовых консенсусах. Кому-то что-то заплатили, кому-то что-то дали, да и все.

С Наташей Королевой была история, когда ей сорвали концерт во Дворце Украины, поводом было обращение жены Корчинского, типа «как такую недостойную гражданку сюда пускать, она Путина слушала, ей Путин играл на рояле», иными словами, вытягивает на «пожизненное». А потом, когда я ее спрашивал, оказалось, ей намекали на «20% с концерта», и пойте хоть про Путина… такой себе старый проверенный способ шоу-рэкета у нас в стране «под флагом патриотизма». И, как всегда, за нашу тридцатилетнюю историю очень удобно на патриотическом фоне устранять соперников, хоть на научном, хоть на культурном, хоть на финансовом поле.

Тут вопрос такой, заплатил — твои политические взгляды никого не интересуют, а Повалий, например, просто назначили врагом народа, да она была депутатом от Партии регионов, но она, что, выступала с какими-то политическими заявлениями? Нет, она была тихая как церковная мышь. Нацию ж как объединить? Общими врагами… Вот и объединяют. Дожили до того, что общегосударственными врагами у нас стали Белоруссия, Россия, Венгрия… Польша вот «подгребается», потому как у нее и свои претензии к Украине есть.

- Какая-то статистика существует, сколько Украина потеряла от запретов на въезд российских артистов?

— У нас никогда не подсчитывали потери, у нас всегда подсчитывают, кто сколько поимел, ну а государство в целом в результате «хозяйствования горе-патриотов» теряет зачастую астрономические суммы. И тут речь идет не только об артистах, тут и разрушенная промышленность, и агросфера, и экономика в целом.

А вот нашим людям я бы ответил: вы же сами себе выбирали эту власть, вы же сами выбрали этого молодого президента!!! Что ж вы бидкуетесь?! Пока у нас не сменится эта, скажем так, парадигма отношений между олигархами и властью, все так и будет. У нас есть несколько человек, которые диктуют, что делать со страной. Это наша раковая опухоль…

У нас вместо того, чтобы решать свои внутренние вопросы, выделяются деньги на помощь… Судану (проплатим их долги в 5 миллионов долларов МВФ). А еще крайне анекдотичная ситуация была: на «празднование» Голодомора устроили… банкет на полмиллиона гривен, понимаете? Это страна-зазеркалье, страна с «Окнами Овертона». А нашему народу зачастую всё это «по барабану», и этим пользуются мерзавцы.

Правильно говорят, что КАЖДЫЙ народ ДОСТОИН своего режима, а мы, судя по всему… достойны.