Следователи Государственного бюро расследований Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры и «Киевавтодора». Об этом 8 июля сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации

«Политическое давление на городскую власть продолжается: сегодня проходят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры и КК «Киевавтодор», — говорится в сообщении.

Кличко принял на работу убийцу Олеся Бузины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Обыски проводят на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства относительно закупки техники.

В Киевской администрации объяснили, что производство касается закупки машин для внесения жидких хлоридов для «Киевавтодора», которая была выполнена по процедуре официальных публичных тендеров.

Ранее мэр Киева и глава администрации Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов.