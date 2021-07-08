«Политическое давление на городскую власть продолжается: сегодня проходят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры и КК «Киевавтодор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Департамент и коммунальная корпорация «предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования».
Обыски проводят на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства относительно закупки техники.
В Киевской администрации объяснили, что производство касается закупки машин для внесения жидких хлоридов для «Киевавтодора», которая была выполнена по процедуре официальных публичных тендеров.
Ранее мэр Киева и глава администрации Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов.