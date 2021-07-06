Пользователи соцсети стали возмущаться и призывать к бойкоту компании. На следующий день, 6 июля, JBL Ukraine извинилась.
«Компания JBL признает ошибку своего бывшего сотрудника, которая произошла вчера в 23:30. Мы официально просим прощения перед всеми украинцами! Позиция компании неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк — это территория Украины". Мы уже изменили состав команды, освободив людей, виновных в этом инциденте, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников», — говорится в посте.
Компания также опубликовала карту Украины с Крымом и Донбассом.