Украинское представительство американской компании JBL, которая производит аудиотехнику, попала в громкий скандал из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма и Донбасса. Историю опубликовали в официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram 5 июля

Известное британское издание опубликовало карту Украины без Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Компания JBL признает ошибку своего бывшего сотрудника, которая произошла вчера в 23:30. Мы официально просим прощения перед всеми украинцами! Позиция компании неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк — это территория Украины". Мы уже изменили состав команды, освободив людей, виновных в этом инциденте, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников», — говорится в посте.

Компания также опубликовала карту Украины с Крымом и Донбассом.