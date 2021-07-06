По ее словам, в просроченных напитках развивается грибковая флора. В жару химические реакции протекают быстрее.
«В продукты питания так или иначе добавляются консерванты, ароматизаторы, которые являются фотонестойкими, на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то, абсолютно небезопасное для нашего здоровья. Продукты с истекшим сроком хранения — это биологическое оружие», — пояснила специалист.
На днях мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала отказаться от кофе, алкоголя и сладких напитков в жару.