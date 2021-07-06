В просроченных газированных напитках могут содержаться опасные для здоровья вещества, особенно в жаркое время года. Об этом на днях рассказала специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко на телеканале «Украина 24»

Украина отказывается выпускать газировку без жидкого хлора © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«В продукты питания так или иначе добавляются консерванты, ароматизаторы, которые являются фотонестойкими, на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то, абсолютно небезопасное для нашего здоровья. Продукты с истекшим сроком хранения — это биологическое оружие», — пояснила специалист.

На днях мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала отказаться от кофе, алкоголя и сладких напитков в жару.