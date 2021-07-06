ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса
ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — отметил он.

По мнению эксперта, ситуация с распространением COVID-19 сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

При этом ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что мир находится в очень опасном периоде пандемии из-за мутаций коронавируса, включая индийский штамм, или дельта-вариант. 