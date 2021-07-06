Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». Об этом сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан, чье заявление обнародовано в Twitter ВОЗ 5 июля

ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По мнению эксперта, ситуация с распространением COVID-19 сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

При этом ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что мир находится в очень опасном периоде пандемии из-за мутаций коронавируса, включая индийский штамм, или дельта-вариант.