Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива 5 июля в своем Telegram раскритиковал попытки героизации пособников нацистов в стране

«Не повторять ошибок»: Зеленскому предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — отметил Кива.

Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии*. Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ