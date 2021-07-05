Сторонники нацизма на Украине в большом почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь страны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июня

«То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины», — цитирует Пескова РИА Новости.

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При этом Песков отметил, что, хотя Соловьев не официальное лицо, он «тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли» и волен давать «те оценки, которые считает нужным».

В то же время мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, подчеркнул Песков.