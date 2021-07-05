«То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины», — цитирует Пескова РИА Новости.
Агентство отмечает, что так пресс-секретарь Путина ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова телеведущего Владимира Соловьева о том, что власти на Украине пришли бандеровцы, исповедующие нацистскую идеологию.
При этом Песков отметил, что, хотя Соловьев не официальное лицо, он «тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли» и волен давать «те оценки, которые считает нужным».
В то же время мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, подчеркнул Песков.