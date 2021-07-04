Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что Европе через 15 лет уже не нужен будет газ, поэтому нет смысла вкладываться в модернизацию украинской ГТС.
В нынешних реалиях, если не найти технических решений, транспортировка водорода по украинской ГТС становится бессмысленной, констатировал эксперт.
«Вообще подготовленная ранее занимавшим в свое время пост главы Минэнерго Алексеем Оржелем программа «зеленого перехода», с тем чтобы действовать в ключе европейской энергетической стратегии, столкнулась с реалиями, которые показали, что реализовать ее на Украине невозможно, и эту программу отправили на переработку», — напомнил Марунич.
Причина в том, что украинский потребитель просто не может оплачивать существенно более дорогую «зеленую» энергетику, несмотря на всю ее экологичность. Денег на это нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.