Первые эксперименты в сетях низкого давления уже показали, что потери при прокачке водорода через украинскую ГТС огромны и составляют около 40%. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Все идет к тому, что украинцы будут платить за газ как в ЕС © РИА Новости, Нина Зотина Анка Фельдгузен заявила, что Европе через 15 лет уже не нужен будет газ, поэтому нет смысла вкладываться в модернизацию украинской ГТС.

В нынешних реалиях, если не найти технических решений, транспортировка водорода по украинской ГТС становится бессмысленной, констатировал эксперт.

«Вообще подготовленная ранее занимавшим в свое время пост главы Минэнерго Алексеем Оржелем программа «зеленого перехода», с тем чтобы действовать в ключе европейской энергетической стратегии, столкнулась с реалиями, которые показали, что реализовать ее на Украине невозможно, и эту программу отправили на переработку», — напомнил Марунич.

Причина в том, что украинский потребитель просто не может оплачивать существенно более дорогую «зеленую» энергетику, несмотря на всю ее экологичность. Денег на это нет, заключил собеседник издания.

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