Стоимость газа для украинских потребителей будет расти, так как развития собственной добычи не наблюдается, а цены законодательно "привязаны" к европейскому рынку газа, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

- Дмитроий, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко начал предупреждать о некоем газовом аналоге «будапештского меморандума», призвал не соглашаться с простым продлением договора о транзите газа через Украину и требовать более весомых компенсаций за «Северный поток-2». С чем связан этот демарш?

— Только что прочитал эти высказывания Витренко, так смеялся! Но я догадываюсь, к чему это все было сказано. Еще в свое первое пришествие в «Нафтогаз» он говорил, что от России нужно требовать переноса точек сдачи газа на восточную границу Украины и возобновления транзита газа из Средней Азии.

Кому украинцы платят за газ: зачем в правление «Нафтогаза» ввели организатора Евромайдана © РИА Новости, Facebook / Світлана Заліщук Андрей Коболев, занимавший пост главы «Нафтогаза», не соглашался с этим. Сейчас Витренко пытается фонтанировать все теми же «новыми» идеями.

С моей точки зрения, даже простое продление контракта хоть в каком-то виде уже будет большим успехом для Украины. Особенно если там будут содержаться какие-то приемлемые для Киева объемы транзита — хотя бы от 30 млрд кубометров.

То, что говорит Витренко, — это просто шантаж. Причем неумелый: не хотелось бы употреблять «непарламентские» выражения, но это как ежика кое-чем напугать.

Уже понятно, что со следующего года упадет транзит российского газа в Венгрию, туда заканчивают проводить ответвление Турецкого потока.

Да и в Германии не хотят платить Украине компенсации только за то, что построен «Северный поток-2», — отдельные политики уже называют нонсенсом подобные требования Киева. Ведь никакого документа, обязывающего качать газ в Европу исключительно через Украину, нет и быть не может.

Однако точный прогноз пока делать еще рано, многое может измениться.

- Анка Фельдгузен, посол Германии на Украине, заявила, что Европе через 15 лет уже не нужен будет газ, поэтому нет смысла вкладываться в модернизацию украинской ГТС. Получается, что вся возня вокруг транзита газа через Украину по большому счету уже не имеет большого значения?

— Вы знаете, я бы не спешил с такого рода предположениями. Уважаемая госпожа посол имеет, видимо, свои причины для таких оценок. Германия действительно является лидером антиуглеродного движения.

Мы видели решение европейских властей о достижении углеродной нейтральности к 2050 году и резкому снижению выбросов двуокиси углерода к 2030 году. Эти ограничения были и раньше, однако они ужесточились.

Да, будет снижаться потребление газа, но все же не до нуля, несмотря на заявления Германии о переходе на «зеленую энергетику». Например, никуда не денется химическая промышленность, для которой газ является сырьем, а это краски, полимеры, а также удобрения, без которых невозможно функционирование сельского хозяйства.

- А насколько реально использовать украинскую ГТС для транспортировки водорода?

— У нас уже начинают работать над этим. Но первые эксперименты в сетях низкого давления уже показали, что потери при прокачке водорода огромны и составляют около 40%.

Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Вообще подготовленная ранее занимавшим в свое время пост главы Минэнерго Алексеем Оржелем программа «зеленого перехода», с тем чтобы действовать в ключе европейской энергетической стратегии, столкнулась с реалиями, которые показали, что реализовать ее на Украине невозможно, и эту программу отправили на переработку.

Причина в том, что украинский потребитель просто не может оплачивать существенно более дорогую «зеленую» энергетику, несмотря на всю ее экологичность. Денег на это нет.

- Витренко также заявляет о росте цен на газ на европейских хабах и говорит о необходимости увеличивать добычу газа на Украине. Будут ли тарифы снижаться благодаря добыче собственного газа или они будут расти вслед за европейской ценой — импортный паритет как-никак?

— Дополнительные объемы добычи теоретически должны привести к тому, что предложение на рынке увеличится, что вроде бы должно привести к падению цен. Но это все прекрасная теория, а на практике нужно обеспечить эту добычу.

В реальности же добыча газа на Украине снижается, причем в первую очередь государственными компаниями, «Укргаздобычей».

- Почему же так происходит?

— Потому что добываемый газ должен стоить столько, сколько может за него заплатить украинский потребитель. У нас некоторое время пренебрегали этим правилом, и образовался порочный круг.

Потребитель просто не мог оплачивать добытый газ, потому что у него просто не было на это денег.

- А когда на Украине будут добывать много дешевого газа?

— Я даже не знаю, когда это может произойти. Объективно сейчас потребности в импорте составляют 30% потребления газа, и закрыть их просто так невозможно.

На Украине сейчас действует нормативно-правовая база, которая не напрямую, но определяет стоимость газа по импортному паритету. Это в первую очередь закон о рынке газа. И в условиях дефицита на рынке цена газа неизбежно будет стремиться к ценам на европейских хабах со всеми вытекающими последствиями.