Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.
«Я уверен, что британцы хотели агрессивно решить этот вопрос, чтобы обвинить Россию в якобы агрессии и чрезмерно жесткой реакции, вызвав ответную реакцию Украины, НАТО, Евросоюза, США и так далее. Британцы ждали эскалации, но Россия ответила спокойно», — считает эксперт.
В любом случае это грубейшее нарушение, которое надо расследовать, надо возбудить дело, может быть, уголовное, и, может быть, в международных судах, чтобы остановить такие опасные процессы, подчеркнул Бекман.
В Лондоне ожидали, что британская агрессия будет успешной, сейчас этого не удалось, но, возможно, в будущем будут и другие попытки эскалации, и еще более опасные, заключил собеседник издания.
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