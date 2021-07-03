Устраивая провокацию в Черном море, Британия рассчитывала на жесткую реакцию России. Однако Россия отреагировала очень спокойно. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Финский эксперт Йохан Бекман: Впервые за много лет Британия напрямую атаковала Россию © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

«Я уверен, что британцы хотели агрессивно решить этот вопрос, чтобы обвинить Россию в якобы агрессии и чрезмерно жесткой реакции, вызвав ответную реакцию Украины, НАТО, Евросоюза, США и так далее. Британцы ждали эскалации, но Россия ответила спокойно», — считает эксперт.

В любом случае это грубейшее нарушение, которое надо расследовать, надо возбудить дело, может быть, уголовное, и, может быть, в международных судах, чтобы остановить такие опасные процессы, подчеркнул Бекман.

В Лондоне ожидали, что британская агрессия будет успешной, сейчас этого не удалось, но, возможно, в будущем будут и другие попытки эскалации, и еще более опасные, заключил собеседник издания.

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