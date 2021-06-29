Инцидент с британским эсминцем возле Крыма был очень опасной провокацией, и расследовать его нужно на международном уровне, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Украина.ру

Ранее BBC опубликовало материал со ссылкой на источник о том, что на автобусной остановке в Великобритании обнаружили секретные документы Министерства обороны о скандальном проходе британского эсминца HMS Defender через территориальные воды Крыма.

Также в документе сказано, что отказ от захода эсминца в территориальные воды России позволил бы Москве заявлять, что Великобритания с опозданием признала российскую принадлежность территориальных вод Крыма.

Как уточняется, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.

- Йохан, как у вас в стране отреагировали на этот инцидент?

— Это была информационная операция нового типа. Наши СМИ писали о том, что британский эсминец мог находиться в территориальных водах России, потому что международное сообщество не признало "оккупацию" Крыма, и это якобы территориальные воды Украины. Это грубое искажение фактов и грубая информационная провокация, когда сначала была провокация с эсминцем, и потом была провокация с информацией.

Самое интересное, что это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию. Раньше они использовали для этого множество посредников (военный блок НАТО и разные фейковые политические движения), но сейчас британцы прямо продемонстрировали свою силу. Даже крушение малазийского «Боинга MH17» было делом рук спецслужб (это тоже агрессия и провокация), но сейчас Великобритания действовала самостоятельно.

Да, в 1980-х было подобное столкновение кораблей возле Крыма, но сейчас речь идет о прямой британской агрессии против России. Россия отреагировала на это спокойно и по правилам, но это было очень грубой военизированной провокацией. Фактически это военное нападение, и это очень опасно.

После того как Великобритания осуществила эту провокацию, она начала анализировать реакцию Запада, Евросоюза, стран НАТО, нейтральных стран и так далее. Сейчас все стороны наблюдают, как будут развиваться дальнейшие события. Но в любом случае Великобритания осуществила самый худший сценарий.

- Зачем Великобритании понадобилось идти в лобовую атаку, и было ли это решение согласовано с США?

— Я думаю, что Великобритания сама управляет ситуацией. Нельзя сказать, что Лондон согласовывает свои действия с Вашингтоном. Возможно, это была какая-то паника, потому что другие инстанции не хотели использовать этот случай. Это такая психологическая атака, потому что главное в этой истории — информационная часть. Они же потом сказали, что это не территориальные воды России, потому что якобы никто не признал Крым. Руслан Бизяев: Провокация с эсминцем — начало старой доброй Большой игры © Facebook, Руслан Бизяев

Повторюсь, с точки зрения нейтральных государств, это грубейшая провокация. Но то, как реагировать на эту провокацию, — это уже внутреннее дело России. Сейчас Россия имеет право на любые ответные меры, потому что это грубейшая агрессия, которую только можно придумать в современных условиях.

- Насколько им удался этот провокационный замысел? Добились ли они своих целей?

— Видимо, они ставили перед собой более жесткие цели. Они же не могли точно знать, какой будет реакция российской стороны. Россия отреагировала очень спокойно, всего лишь три выстрела, всего лишь предупреждение. Британцы ожидали более жесткого конфликта. Они же хотят создать конфликт любой ценой именно вокруг Крыма. Мы же живем в постковидные времена, когда ситуация нормализуется, и нет каких-то резких информационных поводов.

Я уверен, что британцы хотели агрессивно решить этот вопрос, чтобы обвинить Россию в якобы агрессии и чрезмерно жесткой реакции, вызвав ответную реакцию Украины, НАТО, Евросоюза, США и так далее. Британцы ждали эскалации, но Россия ответила спокойно.

Но в любом случае это грубейшее нарушение, которое надо расследовать. Надо возбудить дело, может быть, уголовное, и, может быть, в международных судах, чтобы остановить такие опасные процессы.

- Президент Владимир Зеленский выступил с целым рядом заявлений о том, что Запад предал Украину и что он ждет более активной поддержки. Была ли какая-то реакция у вас или в Европе на его заявления и будет ли?

— У нас Зеленского никто не воспринимает всерьез. Это настолько мизерный политик, и нам просто стыдно наблюдать внешнюю политику Украины. Да, мы открыто об этом не говорим, но наша пресса фактически не пишет о том, что он там в очередной раз сказал и придумал. Он же комик, это естественно.

Украинское руководство управляется из Лондона и из Вашингтона, и они ждали, что эта британская агрессия будет успешной. Сейчас этого не удалось. Возможно, в будущем будут и другие попытки эскалации, и еще более опасные.

- Некоторые российские эксперты предлагают пригрозить разрывом дипломатических отношений с теми странами, кто отказывается признавать российский статус Крыма. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такие жесткие меры?

— Это уже внутреннее дело России, чтобы принимать решение об ответных мерах. Есть много вариантов, и Россия имеет на них право. Я уже говорил, что было бы неплохо возбудить уголовное дело на международном уровне, на уровне судов, например, в международном уголовном суде. Это очень опасный вид агрессии, поэтому разбираться с ним надо на международном уровне.