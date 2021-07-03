Белоруссия все же сделала шаг вперед по сравнению с советским временем. Какие-то отрасли она даже создала с нуля, а также вышла на новые рынки, которые для БССР были невообразимы. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Понятно, что есть и потери, а есть определенный демографический урон в 1990-е годы, вызванный эффектом от развала Советского Союза, который оказал достаточно серьезное влияние на демографию, отметил эксперт.

«Мы эту тенденцию еще не смогли переломить, хотя она не такая катастрофическая, как в Прибалтике», — указал Дзермант.

В целом ко Дню независимости Белоруссия подходит достаточно уверенно, тем более что она отразила очень серьезную гибридную атаку в виде цветной революции, с которой могут справиться далеко не все страны. подчеркнул политолог.

Не без проблем, не без потерь, но в общем и целом ко Дню независимости Республика Беларусь подошла как успешное государство, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.