Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.
Понятно, что есть и потери, а есть определенный демографический урон в 1990-е годы, вызванный эффектом от развала Советского Союза, который оказал достаточно серьезное влияние на демографию, отметил эксперт.
«Мы эту тенденцию еще не смогли переломить, хотя она не такая катастрофическая, как в Прибалтике», — указал Дзермант.
В целом ко Дню независимости Белоруссия подходит достаточно уверенно, тем более что она отразила очень серьезную гибридную атаку в виде цветной революции, с которой могут справиться далеко не все страны. подчеркнул политолог.
Не без проблем, не без потерь, но в общем и целом ко Дню независимости Республика Беларусь подошла как успешное государство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.