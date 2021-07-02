По словам экс-министра, в случае передачи сельхозземель иностранным собственникам доля аграрной продукции в украинском экспорте будет увеличиваться.
«Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере», — отметил он.
Суслов добавил, что приход иностранных компаний позволит другим государствам более активно вмешиваться в определение политики Украины в данной области.
«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», — подчеркнул экс-министр.
В марте Верховная Рада приняла закон, отменяющий мораторий на продажу земли и позволяющий украинским юрлицам ее покупать. Изначально документ предполагал, что сельхозугодья после всеукраинского референдума смогут приобретать и иностранцы.
Позже Рада во втором чтении приняла законопроект, исключающий некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяющий возможности иностранцев на покупку земель. Его принятие было одним из ключевых требований МВФ для предоставления кредита.