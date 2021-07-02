За многочисленными заявлениями Киева о том, что ей якобы не хватает оружия, кроются серые схемы поставки вооружения на Украину. Об этом рассказал публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий «Гоблин» Пучков: В России по-прежнему ждут, что Украина развалится сама собой © commons.wikimedia.org, Sudomoin Danila

«Вы же помните, как Чехия обвинила наших орлов Петрова и Боширова, что они подожгли какие-то склады. Сначала все закричали, что там не было никакого оружия, потом вылез этот болгарин, и заявил, что там есть оружие. Это же все как в схеме с Афганистаном. ЦРУ же напрямую не поставляют оружие мятежникам в Афганистане. Они договариваются с Египтом, Египет покупает советское оружие, которое потом поставляется этим душманам в Афганистан», — пояснил эксперт.

По его словам, та же схема осуществляется и на Украине, когда оружие покупается в бывших странах Варшавского договора и поставляется на Украину.

«На поверхности вопли в стиле «поставьте нам противоракетные комплексы Javelin», которые стоят около 120 тысяч долларов за штуку, а на деле поставляют РПГ-7 из стран Варшавского договора вне ограниченных количествах, который не стоит не дороже тапочек, но танки жжет ничуть не хуже», — указал Пучков.

Если такие схемы работают, и если руководство осуществляется из-за океана, то мне непонятно, как они там собираются выполнять Минские соглашения, заключил собеседник издания.

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