Российским СМИ нужно активнее освещать военные преступления ВСУ в Донбассе, чтобы все знали, кто заступил на позицию, каков личный состав, кто командир... Разведка все это знает, считает известный публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Байден заставит Украину оставить Донбасс в покое? © Скриншот из видео Украина.ру

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.

- Дмитрий, как бы вы оценили итоги встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом в первую очередь для России?

— Я бы в первую очередь сказал о том, что сейчас у нас СМИ не ровня тем, что были раньше. Если нынешние СМИ вцепляются в какое-то событие, то это событие обретает галактический размах, про него говорят, говорят, говорят, и создается впечатление, что на этой встрече зависит судьба Вселенной. На мой взгляд, это не так.

Сам по себе саммит — это попытка вернуть отношения в нормальное русло. Пощупать друг друга, посмотреть, кто чего хочет, и начать хотя бы договариваться. Именно это и произошло. Если до того отношения только портились, то сейчас мы опустились на дно и оттолкнулись ногой.

Мы нащупали какую-то точку, и давайте отсюда уже начнем разговаривать безо всяких конвульсивных идиотских телодвижений вроде закрытия дипломатических представительств, изгнания всех на свете и отзыва послов. А дальше что было бы? Война? Война никому абсолютно не нужна. Давайте договариваться. Вот они встретились и поговорили.

Я бы отметил, что несмотря на тотальное освещение саммита (какой половичок постелили, и какие книжки на фоне стоят), основная часть переговоров всегда секретная. Об этом никому ничего не говорят. Мы что-то можем понять по отголоскам и по пресс-конференциям, которые дадены потом. Но руководители государств люди серьезные, и говорят только то, что считают нужным. Если они не считают нужным о чем-то говорить, они говорить не будут.

- До этой встречи широко обсуждалась тема Украины, но на итоговых пресс-конференциях ей было уделено не так уж много времени. Она не настолько важна, чтобы ее озвучивать, или же тут есть «двойное дно»?

— Я думаю, что ей времени уделили достаточно. Просто не стали озвучивать. То, что озвучили — это основополагающее. То, что гражданин Байден согласен с тем, что надо выполнять Минские соглашения — это серьезное объяснение гражданам Украины, как этот вопрос должен решаться. С другой стороны, все мы прекрасно понимаем, что это только слова. Важны дела.

Перед этим саммитом ВСУ напали на наблюдательный пункт в одной из республик Донбасса и убили пять человек (а это именно убийство, а не боевые действия). Цивилизованные европейцы и еще более цивилизованные американцы на это как-то отреагировали? Нет. Гробовая тишина. Это и есть действие.

Но сам факт, что Байден сказал, что надо соблюдать Минские соглашения — это уже знак.

- Мы действительно услышали, что Байден придерживается Минских договоренностей. Это значит, что Украине пора беспокоиться и ее будут принуждать? Или же это останется только словами?

— Для меня это загадка, учитывая, что у них в СБУ целый этаж занимают сотрудники ЦРУ, которые объясняют этому самому ЦРУ, как и что нужно делать, и учитывая, что постоянно обсуждается вопрос поставки оружия.

Вы же помните, как Чехия обвинила наших орлов Петрова и Боширова, что они подожгли какие-то склады. Сначала все закричали, что там не было никакого оружия, потом вылез этот болгарин, и заявил, что там есть оружие. Это же все как в схеме с Афганистаном. ЦРУ же напрямую не поставляют оружие мятежникам в Афганистане. Они договариваются с Египтом, Египет покупает советское оружие, которое потом поставляется этим душманам в Афганистан.

Та же схема осуществляется и на Украине. Оружие покупается в бывших странах Варшавского договора и поставляется на Украину. На поверхности вопли в стиле «поставьте нам противоракетные комплексы Javelin», которые стоят около 120 тысяч долларов за штуку, а на деле поставляют РПГ-7 из стран Варшавского договора вне ограниченных количествах, который не стоит не дороже тапочек, но танки жжет ничуть не хуже.

Если такие схемы работают, и если руководство осуществляется из-за океана, то мне непонятно, как они там собираются выполнять Минские соглашения. Повторюсь, на словах это одно, а как оно будет на деле — посмотрим, немного погодя.

- Чисто гипотетически, насколько сложно России и США будет сложно согласовать вменяемый план урегулирования по Донбассу и заставить Украину придерживаться Минских договоренностей?

— Наверное, очень сложно, раз до сих пор ничего не происходит. Есть же наблюдатели ОБСЕ, которые не замечают никаких обстрелов. Тут они ничего не видели, там они ничего не слышали, здесь их не было, а потом в сети появляются фотки, как их машины стоят возле стреляющих танков и артиллерийских орудий. Обо всем они знают, они просто лгут.

Ищенко объяснил, какую компенсацию получит Украина за «СП-2» © Украина.ру

Что касается убийств мирных граждан, женщин и детей то тут возникает вопрос, кого вы убиваете. Граждан Украины или граждан РФ? Расскажите, кто заступил на позицию, каков личный состав, кто командир. Разведка это все знает. Там никаких секретов нет. Вот он убийца: фамилия, имя, отчество, звание, часть. Почему наши этого не делают, для меня загадка.

- Возвращаясь к саммиту, насколько вообще Украине имеет смысл опасаться сближения РФ и США?

— В политике это всегда разменная монета. Ты не субъект политических взаимоотношений, ты объект. Тебя поделят, разорвут в угоду своим замыслам, сиюминутным выгодам или стратегически решениям. Зачем Украина нужна в том виде, в каком она есть? Для того чтобы воздействовать на Россию. Не получается так, давайте сделаем по-другому. Если понадобится прекратить — да забирайте себе всю левобережную часть, и нормально.

Американцам на Украину глубоко плевать. Они используют Украину как известный предмет, а использованный предмет выбрасывают. Можно только поздравить Украину, если ей нравится ходить под белым хозяином, который все за нее решает. А все вопли про демократию и «гидность» — вот она где, ваша «гидность». Посмотрим, как ее дальше используют.

- Можно ли рассчитывать, что если «большой белый хозяин» даст команду, то Украина так легко послушается? Ведь именно Украина затеяла этой весной обострение в Донбассе, чтобы обратить на себя внимание.

— Тут надо понимать главное. В результате кровавого государственного переворота во главе страны стали специфические граждане. Как и любые представители «элиты», они объясняют своему населению, что они все делают только ради того, чтобы стране было как можно лучше. Но занимаются они только сами собой. Они с этого наживают деньги.

Вот идет на Украине гражданская война, когда Киев воюет с Донбассом. На этом огромное количество людей делают деньги (поставки продовольствия, одежды, людей, медицинской помощи и так далее). Если вы сейчас захотите все это прекратить, там скажут: вы чего, нормальные же деньги. Кому война, кому мать родна.

Одни представители этой «элиты» наживаются с войны, другие — с сотрудничества с США, третьи — с Европы. На тех, кто внизу, им абсолютно плевать. Вот они и плюют. Вы там сами как-нибудь крутитесь, выживайте. Удалось вам что-то заработать на войне? Вот и молодцы.

Хороший пример — Арсений Яценюк, который орал «Куля в лоб». Попрыгал на Майдане, и теперь отдыхает в Майями, дом купил, столько денег вывез. Да плевать ему на вас.

- Есть ли способ свалить этого колосса? Потому как ноги у него не глиняные…

— Сложно. Особенно, при такой поддержке Евросоюза и США. Вы же наверняка помните все эти крики в России, что через три месяца там все развалится, потом, что через шесть месяцев там все развалится. Прошло уже семь лет, и почему-то ничего не развалилось. Никакого голода там нет, никакого закрытия предприятий. И главный торговый партнер у них — это Россия, с которой они «воюют».

Я подозреваю, что в нашей внешней политике такая задача вообще не стоит, иначе никто бы с ней не торговал. Это как в анекдоте: вам, хирургам, лишь бы резать. Прыгнешь с табуретки — само отвалится. Я подозреваю, что они ждут, что она сама развалится.