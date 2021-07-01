«Мы видим, как "тает" суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами», — сказал Лукашенко.
При этом он поддержал позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что украинский народ «ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе».
«Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем», — отметил белорусский президент.
В этой связи он поблагодарил Путина и всех россиян «за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Белоруссии».
Ранее во время прямой линии с президентом Путин, отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке недружественных к РФ стран, заявил, что не считает украинский народ недружественным, так как он един с русским народом.