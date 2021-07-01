Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Украины «тает», но в этом братский украинский народ не виноват. Он сказал об этом на пленарном заседании Форума России и Белоруссии 1 июля, передает РИА Новости

«Как они к нам, так и мы к ним». Лукашенко запретил принимать самолеты из Украины © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

При этом он поддержал позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что украинский народ «ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе».

«Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем», — отметил белорусский президент.

В этой связи он поблагодарил Путина и всех россиян «за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Белоруссии».

Ранее во время прямой линии с президентом Путин, отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке недружественных к РФ стран, заявил, что не считает украинский народ недружественным, так как он един с русским народом.