Основной удар стихии пришелся на западные регионы страны. Шторм спровоцировал срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.
Обесточены оказались 191 город и поселок во Львовской области, 79 — в Тернопольской, 23 — в Черновицкой, шесть — в Киевской, два — в Кировоградской и один — в Днепропетровской.
В отдельных районах страны спасатели были вынуждены бороться с паводками и затоплениями зданий. В частности, во Львове вода затопила более десятка подвалов и несколько приусадебных участков. К ликвидации последствий шторма привлекли бригады электриков и спасателей.
Синоптики при этом прогнозируют усиление осадков во всех областях Украины, за исключением юго-восточных.