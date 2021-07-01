Сильные ливни, гроза и штормовой ветер оставили без света более трех сотен населенных пунктов на Украине из-за повреждений и обрыва линий электропередач. Об этом 1 июля сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Шторм на Украине вызвал паводки и оставил без света сотни поселков © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк спровоцировал срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.

Обесточены оказались 191 город и поселок во Львовской области, 79 — в Тернопольской, 23 — в Черновицкой, шесть — в Киевской, два — в Кировоградской и один — в Днепропетровской.

В отдельных районах страны спасатели были вынуждены бороться с паводками и затоплениями зданий. В частности, во Львове вода затопила более десятка подвалов и несколько приусадебных участков. К ликвидации последствий шторма привлекли бригады электриков и спасателей.

Синоптики при этом прогнозируют усиление осадков во всех областях Украины, за исключением юго-восточных.