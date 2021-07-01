Одного из лидеров оппозиции, члена Координационного совета Виталия Кривко задержали в Белоруссии 30 июня, передает пресс-служба органа в своем Telegram

Молчанов: Если к власти придёт оппозиция, то Белоруссия будет двигаться в украинском фарватере © sb.by задержания на данный момент неизвестно.

Кривко сотрудничал со штабом Виктора Бабарико. Он является совладельцем компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».

Первый раз Кривко задержали 28 августа 2020 года в Минске, позже член Координационного совета был арестован. Его отпустили из-под стражи 13 ноября, однако уголовное дело в отношении него не было закрыто.

Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента 2020 года, на которых одержал победу Александр Лукашенко, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.