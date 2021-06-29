Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили драку в столовой парламента. Об этом сам Куницкий сообщил на своем YouTube-канале 29 июня

По словам Куницкого, Тищенко рассердился на него из-за статьи, которую якобы заказал против него Куницкий.

На опубликованном видео видно, что Тищенко выбил из рук депутата телефон.

«Николай Тищенко сегодня с утра встретил меня в столовой Верховной Рады. Была какая-то статья, порочащая его честь и достоинство. И тупо напал на меня. Тупо напал и выбил телефон из рук. Пытался толкать телефон. Я не знаю, что он хотел сделать», — сказал Куницкий.

Прогулка по граблям: Тищенко устроил роскошный праздник для жены во время локдауна © Facebook, NikolayTishenko

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко известен своими хулиганскими выходками в парламенте. Так, на одном из заседаний в начале июня он захлопнул ноутбук вице-спикера Рады Руслана Стефанчука. В результате завязалась потасовка, но политики разошлись мирно.