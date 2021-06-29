Гражданин Украины погиб в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане. Об этом 29 июня сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству «Интерфакс-Украина»

Судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них — 26 граждан Украины, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

«Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения», — сказал Николенко.

Украина в огне: почему в стране резко возросло количество пожаров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В настоящее время MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия — до 4 июля.