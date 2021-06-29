Судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них — 26 граждан Украины, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.
«Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения», — сказал Николенко.
Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся неподалеку. Тело погибшего украинского моряка доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к репатриации. Другие моряки не пострадали.
В настоящее время MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия — до 4 июля.