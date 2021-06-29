Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) назвала политику действующих властей страны антиконституционной. Об этом 28 июня сообщили на официальном сайте политсилы

Радикалы совершили налет на офис ОПЗЖ в Мариуполе © ОПЗЖ Владимира Зеленского. В партии заявили, что вся политика правительства «на сто процентов противоречит Конституции».

«Правительство подавляет местное самоуправление. Сидящие в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины —ред.) чиновники узурпируют полномочия. Они без суда и следствия наказывают украинских граждан. Сотни тысяч украинцев лишены возможности выбирать своих представителей. Действует прямая политическая цензура и незаконно закрываются оппозиционные СМИ», — объяснили в ОПЗЖ.

По мнению партии, проводимые в стране реформы разрушают медицину и образование.

Там также отметили, что миллионы людей на Украине «лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке», а национальные богатства страны передаются «под контроль иностранцев».

Накануне в Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, посвященное 25-летию принятия конституции Украины. Зеленский в своей поздравительной речи охарактеризовал ее как «молодую, но зрелую и мудрую», подчеркнув демократичность положений основного закона. В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой Конституции.