Трудно сказать, кто из династии Романовых лучше всех правил Россией, потому что в целом они были не так уж плохи. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Ивана Грозного. За время правления Романовых на русском престоле сменилось 17 правителей (средняя продолжительность правления 1 царя составляет 17,8 лет), а само государство стало называться Империей. 16 июля 1918 года большевики расстреляли последнего царя Николая II, его жену и детей.

Эксперт в частности считает интересным правителем Алексея Михайловича, поскольку основы для дальнейших петровских реформ были заложены именно в его годы правления, и продвигались они без надрыва, который был свойственен Петру, и гораздо эффективнее.

«Александр II и Александр III интересные императоры. Александр I тоже небесталанный человек. При нем Россия совершенно незаметно стала европейским гегемоном, не прикладывая для этого никаких особых усилий. По крайней мере, внешне. Он был неплохим дипломатом», — указал Ищенко.

Хотя Екатерина II напрямую не имеет отношения к Романовым, ее не зря прозвали великой, потому что достижения екатерининской эпохи были одними из самых крупных и самых громких за всю историю России, добавил политолог.