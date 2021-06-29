Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.
Эксперт отметил, что нидерландская сторона отказывается рассматривать большой объем информации, который предоставляла Россия, и который не укладывается в версию о том, что Боинг был сбит «Буком» ополченцев.
«Очевидно, что большая часть задействованных в этом деле политиков как минимум догадывается, а, скорее всего, даже знают, что там произошло. Но официально получить заключение, в том числе судебное, будет крайне сложно», — рассуждает Ищенко.
По его мнению, сейчас этот процесс постараются всячески затянуть, а если Украина вдруг исчезнет с политической карты, об этой трагедии вообще забудут.
Теоретически есть надежда, что где-нибудь когда-нибудь всплывет информация о том, как на самом деле этот самолет сбивался и почему, но вероятность этого крайне мала, заключил политолог.