Результаты расследования гибели рейса MH17 в небе над Донбассом будет еще нескоро. У Запада не хватает доказательств для обвинения России, а Украину нельзя обвинить по политическим причинам. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что нидерландская сторона отказывается рассматривать большой объем информации, который предоставляла Россия, и который не укладывается в версию о том, что Боинг был сбит «Буком» ополченцев.

«Очевидно, что большая часть задействованных в этом деле политиков как минимум догадывается, а, скорее всего, даже знают, что там произошло. Но официально получить заключение, в том числе судебное, будет крайне сложно», — рассуждает Ищенко.

По его мнению, сейчас этот процесс постараются всячески затянуть, а если Украина вдруг исчезнет с политической карты, об этой трагедии вообще забудут.

Теоретически есть надежда, что где-нибудь когда-нибудь всплывет информация о том, как на самом деле этот самолет сбивался и почему, но вероятность этого крайне мала, заключил политолог.