«Решение, принятое украинской стороной, свидетельствует об её независимой позиции и стремлении опираться на реальные факты. <…> КНР приветствует это», — гласит заявление китайского ведомства.
Также в заявлении МИД отмечается, что решение Киева не вмешиваться во внутренние дела Китая соответствует нормам международного права и уставу ООН.
Ранее власти Украины поддержали присоединение страны к числу подписавших документ о правах уйгуров в Китае. В нем более 40 стран призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район.
Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в дипломатической сфере, после этого Китай пригрозил Украине заблокировать поставку более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Sinovac. В Китае эту информацию опровергли.
В ответ на это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США «как демократическая страна» намерены противодействовать шантажу Китая.