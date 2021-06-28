«Решение, принятое украинской стороной, свидетельствует об её независимой позиции и стремлении опираться на реальные факты. <…> КНР приветствует это», — гласит заявление китайского ведомства.

Также в заявлении МИД отмечается, что решение Киева не вмешиваться во внутренние дела Китая соответствует нормам международного права и уставу ООН.

Китай опроверг обвинения в шантаже Украины поставками вакцин
Китай опроверг обвинения в шантаже Украины поставками вакцин
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Ранее власти Украины поддержали присоединение страны к числу подписавших документ о правах уйгуров в Китае. В нем более 40 стран призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в дипломатической сфере, после этого Китай пригрозил Украине заблокировать поставку более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Sinovac. В Китае эту информацию опровергли.

В ответ на это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США «как демократическая страна» намерены противодействовать шантажу Китая.

 