Правительство КНР приветствует решение Украины не присоединяться к предложенному Канадой в ООН совместному заявлению относительно Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом на днях сообщила пресс-служба МИД Китая

«Решение, принятое украинской стороной, свидетельствует об её независимой позиции и стремлении опираться на реальные факты. <…> КНР приветствует это», — гласит заявление китайского ведомства.

Также в заявлении МИД отмечается, что решение Киева не вмешиваться во внутренние дела Китая соответствует нормам международного права и уставу ООН.

Китай опроверг обвинения в шантаже Украины поставками вакцин © kit.ai

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в дипломатической сфере, после этого Китай пригрозил Украине заблокировать поставку более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Sinovac. В Китае эту информацию опровергли.

В ответ на это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США «как демократическая страна» намерены противодействовать шантажу Китая.