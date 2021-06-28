Глава городской администрации Ялты Янина Павленко назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о якобы эвакуации города из-за возможных новых ливней, передает РИА Новости 27 июня

«Просим перекличку»: власти Ялты собирают штаб для борьбы со стихией © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации из зон подтоплений», — написала она, уточнив в видео, что обращается к жителям зон подтопления, которым предлагает переместиться в пункты временного размещения.

Позднее в разговоре с журналистами Павленко подчеркнула, что полной эвакуации города не планируется.

«Речи об эвакуации Ялты нет и быть не может. Сообщение об эвакуации Ялты — фейк», — заявила она.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.