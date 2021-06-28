На фоне эпидемии COVID-19 и сопровождавшего его локдауна за последний год украинцы стали больше времени проводить дома и уделять внимание приготовлению еды. Об этом свидетельствует статистика Google Trends по Украине

Украинская кухня: рецепт нежных сырников © Фото: km-doma.ru Отмечается, что за последние 12 месяцев число поисковых запросов украинских пользователей Google со словом «рецепт» выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По статистике, самым популярным стал рецепт сырников. На втором месте — блины, на третьем — солянка. Также в топ-10 входят такие блюда, как шарлотка, лазанья, шуба, пицца, паска, плов и панкейки.

Среди рецептов салатов украинцы больше всего интересовались рецептом «Цезаря», среди пирогов — тертым пирогом, а среди тортов — «Наполеоном». Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и алкогольного коктейля «Маргарита».

Google, в частности, опубликовал список полезных инструментов, которые помогут пользователю в процессе приготовления еды: