Отмечается, что за последние 12 месяцев число поисковых запросов украинских пользователей Google со словом «рецепт» выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
По статистике, самым популярным стал рецепт сырников. На втором месте — блины, на третьем — солянка. Также в топ-10 входят такие блюда, как шарлотка, лазанья, шуба, пицца, паска, плов и панкейки.
Среди рецептов салатов украинцы больше всего интересовались рецептом «Цезаря», среди пирогов — тертым пирогом, а среди тортов — «Наполеоном». Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и алкогольного коктейля «Маргарита».
Google, в частности, опубликовал список полезных инструментов, которые помогут пользователю в процессе приготовления еды:
- режим поиска в YouTube поможет наглядно увидеть процесс на видео;
- автоматический переводчик Google Chrome поможет понять информацию на иностранных сайтах;
- идентифицировать незнакомый продукт можно в приложении Google Объектив;
- карты Google подскажут, где находится ближайший магазин;
- функция «Подборки» в приложении Google сохранит все интересные рецепты в одном месте.