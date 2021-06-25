Киев проявляет определенную дипломатическую и предпринимательскую активность в Казахстане. Но у Украины просто нет ресурсов для того, чтобы дипломатически и бизнес-проектами покрыть Среднюю Азию и отзеркалить евразийскую повестку России. Об этом рассказал член Союза журналистов РК Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Украина может предложить Казахстану только комплекс жертвы © Олег Гусев Андреем Серенко, который сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, ставящей своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьёзную дипломатическую и бизнесовую активность.

«Государству-банкроту, в первую очередь политическому, нечего предложить грандам Казахстану и Узбекистану. Новый «Турксиб»? Новый «Антонов»? Новое интеграционное объединение? Тут даже обсуждать нечего. Дипломатически незалежная на нашей поляне просто несостоятельна», — уверен эксперт.

Казахстан и Узбекистан небезосновательно считают себя круче Украины по многим параметрам, поэтому вступать в псевдоинтеграционный союз по предложению сильно младшего партнёра Нур-Султан и Ташкент не станут.

Теоретически можно предположить, что «Вашингтонский обком» назначит Украину проводником своих интересов в Средней Азии, но это из области фантастики, заключил собеседник издания.

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