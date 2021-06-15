Казахстан и Узбекистан небезосновательно считают себя лучше Украины по многим параметрам, поэтому вступать в псевдоинтеграционный союз по предложению Киева они явно не будут, считает член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

— Олег Иванович, издание Украина.ру публиковало интервью с политологом Андреем Серенко, который сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, ставящей своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьёзную дипломатическую и бизнесовую активность. Наблюдаете ли вы сегодня всплеск этой активности Киева в Казахстане?

— Не могу сказать, что эта активность такая плотная. У Украины просто нет ресурсов для того, чтобы дипломатически и бизнес-проектами покрыть Среднюю Азию и отзеркалить евразийскую повестку.

Государству-банкроту, в первую очередь политическому, нечего предложить грандам Казахстану и Узбекистану. Новый Турксиб? Новый «Антонов»? Новое интеграционное объединение? Тут даже обсуждать нечего.

Дипломатически Незалежная на нашей поляне просто несостоятельна. Казахстан и Узбекистан небезосновательно считают себя круче Украины по многим параметрам. Поэтому вступать в псевдоинтеграционный союз по предложению сильно младшего партнёра мы не станем.

Разве что Вашингтонский обком назначит её проводником своих интересов в Средней Азии? Но это из области фантастики.

— Украина ещё при Ющенко предлагала Казахстану взаимное признание «голодоморов» как сознательного геноцида свободолюбивых народов со стороны «кровавой советской власти». Возможен ли этот сценарий сегодня и к каким последствиям это может привести?

— Работа в этом направлении ведётся, и достаточно давно. Работают рабочие группы историков, в том числе и по реабилитации пособников фашистов, которых тоже записали в жертвы «проклятого коммунизма».

Что касается «голодомора», то он, как в Украине, нужен для декоммунизации. Ибо национальной идеологии нет, экономика не радует, и поэтому нужно отвлечь население от протестных настроений именно поиском врага, который «не дал нам стать процветающими, как Эмираты». То есть это не власть виновата в том, что происходит в стране, это ещё та старая мина, заложенная коммунистами.

То, что декоммунизация грядёт, показала, как бы это ни было смешно, именно Коммунистическая народная партия Казахстана. На прошедшем 11 ноября 2020 года XV Внеочередном съезде КНПК было принято решение о переименовании Коммунистической народной партии Казахстана в Народную партию Казахстана с внесением соответствующих изменений в устав и программу партии. Данное решение было обосновано желанием расширить электоральную поддержку партии перед выборами в Мажилис Парламента Республики Казахстан, которые прошли 10 января 2021 года. То есть уже знали, что грядёт зачистка, и вовремя перекрасились.

Ждём вердикта наших историков. Не буду цитировать членов этих групп, это отдельный разговор. Но вектор более чем понятен.

- В казахстанском обществе сегодня наблюдаются как минимум два устоявшихся стереотипа относительно Украины. Одни представляют её как демократическую страну и жертву «российской агрессии», а другие — как нищую и коррумпированную страну, растранжирившую весь свой потенциал. Какое из этих представлений в итоге возобладает?

— Это всё зависит от политических предпочтений, и русофобии в том числе. Возвращаясь к предыдущему вопросу, добавлю, что ничего, кроме «комплекса жертвы», Украина Казахстану предложить не может.

Если человек в состоянии адекватно воспринимать действительность, он поймёт, «агрессировали» Украину или она сама все про…ла, пойдя искать для себя новых панов, которые её в итоге и раздели.

К сожалению, пиар Евразийского союза практически никакой, а ведь именно он мог оказать решающее влияние на формирование предпочтений.

- Политолог Ростислав Ищенко в отношении Украины считает, что даже если она будет сильной, независимой и успешной, то Россия и Украина всё равно будут обречены на конкуренцию. Потому что это будут два сильных государства с одинаковым типом экономики, менталитетом населения и интересами в регионе. А что в этом смысле можно сказать о российско-казахстанских отношениях?

— Мы настолько сильно завязаны экономически, что о глобальной экономической конкуренции говорить смешно. Что важнее для государства — передавать казахстанские углеводороды по российской трубе или по РЖД или же конкурировать на тему «у кого дешевле колбаса?»

С другой стороны, «казах без понтов — беспонтовый казах», так что конкуренцию мы можем создать на голом месте. Политическая конкуренция — это наше всё. Тут мы можем и Съезд мировых религий организовать, и Астанинский формат, и EXPO в придачу для понтов. Ну и позаигрывать одновременно с Китаем и США.

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

Справедливости ради надо отметить, что и Госдеп-то спать не будет. И соль на сахар нам сыпать будет тоннами. А то и порох. Посмотрим, чьё кун-фу сильнее — евразийское или англосаксонское.

- В МВД РФ заявили, что все нелегальные мигранты, среди которых около 50 тысяч — граждане Казахстана, должны сами покинуть Россию до 15 июня текущего года. В противном случае их вышлют насильно и запретят на долгий срок въезд в Россию. Расскажите, пожалуйста, что это за люди и как сложится их судьба?

— Казахстанских трудовых мигрантов в России меньше всего. Полагаю, что вопрос по ним решится путём переговоров, без депортаций. Не зря же мы ЕАЭС создавали. Скажем так: к нашим будут относиться мягче, чем к таджикам или узбекам.

— Сейчас распространено мнение, что Россия теряет всё постсоветское пространство, потому что слишком зациклена на советском опыте и не предлагает молодым поколениям образ будущего. Согласны ли вы с такой оценкой и нужно ли России предлагать нечто особенное?

— Образа будущего нет ни у одной страны бывшего СССР, именно поэтому, на мой взгляд, Россия и не заморачивается на этот счёт. Она просто даёт бесплатное образование (если поступишь на бюджет) и гражданство по окончании вуза. И с её огромным рынком труда небезосновательно считает, что этого достаточно.