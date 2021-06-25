Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских бизнесменов и топ-менеджеров, включая Олега Дерипаску, Алексея Миллера, Андрея Костина, Аркадия и Романа Ротенбергов и других. Документ опубликовали 24 июня на сайте главы государства

Зеленский продлил санкции против Симоньян и Эрнста © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны на прошлой неделе. Оно предполагает блокировку всех находящихся под украинской юрисдикцией активов, запрет на вывод капитала за рубеж и аннулирование прав на въезд. Ограничения будут действовать как минимум три года.

Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать об этих санкциях представителей Евросоюза, США и других государств и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».