Соответствующее решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны на прошлой неделе. Оно предполагает блокировку всех находящихся под украинской юрисдикцией активов, запрет на вывод капитала за рубеж и аннулирование прав на въезд. Ограничения будут действовать как минимум три года.
Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать об этих санкциях представителей Евросоюза, США и других государств и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».