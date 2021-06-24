Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы защищены от штамма «Дельта». Об этом 24 июня он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, течение болезни при заражении этим штаммом коронавируса более тяжелое.

«Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм… Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой — и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, защищены», — подчеркнул Ляшко.

На Украине выявили опасный индийский штамм коронавируса © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Накануне состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудили распространение штамма коронавируса «Дельта». Ранее сообщалось, что на Украине уже обнаружены первые случаи нового штамма.

На Украине с начала кампании по вакцинации привились 1 794 001 человек, из них получили первую дозу 1 793 999 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 435 166 человек.