Причиной пожара на одной из крупнейших электростанций в Белоруссии стала аномальная жара. Об этом 24 июня говорится в комментарии первого заместителя гендиректора, главного инженера белорусского государственного производственного объединения «Белэнерго» Владимира Боброва, опубликованном в Telegram Минэнерго страны

Киевляне высмеяли сотрудников метро, тушащих пожар © interesniy-kiev.livejournal.com

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 киловольт и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 мегавольт», — сказано в комментарии Боброва.

Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в пострадавших районах Витебской и Могилевской областей. Бобров пояснил, что для полного восстановления режима генерации в настоящее время на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть четырех энергоблоков общей мощностью 1300 мегавольт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Лукомльской ГРЭС. Предварительной причиной пожара в называли повреждение измерительного трансформатора.