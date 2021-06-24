По его словам, аномально высокая температура воздуха привела к разрушению трансформатора напряжения.
«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 киловольт и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 мегавольт», — сказано в комментарии Боброва.
Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в пострадавших районах Витебской и Могилевской областей. Бобров пояснил, что для полного восстановления режима генерации в настоящее время на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть четырех энергоблоков общей мощностью 1300 мегавольт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Лукомльской ГРЭС. Предварительной причиной пожара в называли повреждение измерительного трансформатора.