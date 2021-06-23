На берег Хаджибейского лимана в Одесской области выбросило множество мертвых креветок. Об этом 23 июня сообщает «Думская»

Зеленый прилив: в море у берегов Одессы появились токсичные водоросли © Галина Теренько/Facebook Сергей Забегловский. По его словам, в некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.

Сотрудник Института морской биологии НАН Украины Евгений Соколов пояснил, что вызвать массовую гибель креветок могли самые разные климатические причины — от резкого роста температуры воздуха до загрязнения лимана во время ливней.

При этом в соцсетях предположили, что массовый мор креветок произошел из-за слива в лиман химических отходов или канализации. Пользователи выразили опасения, что кто-то из местных жителей решит продавать креветок на Привозе.

Ранее море у берегов Одессы позеленело из-за токсичных водорослей.