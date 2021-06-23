Ялта и другие города Крыма понесли потери из-за наводнения, так как Украина не улучшала инфраструктуру полуострова, не строила там парковки и никак не заботилась о людях, сказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Эксперт отмечает, что из-за жадности украинского правительства при строительстве в Ялте коттеджей и высоток на необходимую для них инфраструктуру не тратились. По словам эксперта, должны были строиться подстанции для электроэнергии, водозаборы, и т.д.

«В общем, (за время, пока Крым был украинским — ред.) ничего не делалось. В Ялте не добавилось ни одной многоуровневой парковки. Вот поэтому, когда начался ливень, все эти машины, оставленные на улице, начало смывать в море», — сказал Царев.

Туристы не покидают Крым, даже несмотря на закрытые пляжи - СМИ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

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В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.