Эксперт отмечает, что из-за жадности украинского правительства при строительстве в Ялте коттеджей и высоток на необходимую для них инфраструктуру не тратились. По словам эксперта, должны были строиться подстанции для электроэнергии, водозаборы, и т.д.
«В общем, (за время, пока Крым был украинским — ред.) ничего не делалось. В Ялте не добавилось ни одной многоуровневой парковки. Вот поэтому, когда начался ливень, все эти машины, оставленные на улице, начало смывать в море», — сказал Царев.
Он полагает, что нужно улучшать инфраструктуру Ялты в связи с численностью населения. По словам эксперта, надо ввести мораторий на строительство частных домов и многоэтажек до тех пор, пока инфраструктура не будет приведена в нормальный вид.
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В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.