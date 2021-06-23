Ялте нужна новая инфраструктура - ливневки, парковки, парки, - а не массовая застройка, считает житель этого города, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

- Олег Анатольевич, существует мнение, что стихийное бедствие, которое на прошлой неделе постигло Ялту, не произошло бы, если бы не косность ялтинских и крымских чиновников, доставшихся в наследство российским Ялте и Крыму от Украины. Если бы Крым принадлежал с 1991 года России, то всего бы этого не произошло. Насколько такое мнение справедливо?

— У нас в России принято, что когда что-либо катастрофическое происходит, надо найти виновного. Я не поддерживаю такой подход.

Могу сказать только то, что по реагированию на этот природный катаклизм ялтинские и крымские власти повели себя очень хорошо. И в день катастрофы, и на следующий день первые лица и города, и республики находились рядом с пострадавшими.

На следующий день после стихии в Ялте уже работала техника, работали люди, в том числе из МЧС и армии. Они приводили город в порядок. Уверен, пройдет максимум пара дней, и последствия непогоды будут полностью преодолены.

- Хорошо, но можно ли было быть готовым к подобным испытаниям?

— Дело в том, что начиная с эпохи горбачевской Перестройки в Ялте только строили. Эти стройки с финансовой точки зрения очень выгодны. В итоге в городе практически не оказалось детских садов. Вместо них были построены высотки. Были застроены парковые и лесные зоны. Застроены коттеджами, высотками. Все это должно было сопровождаться серьезными вложениями в инфраструктуру: в подстанции для электроэнергии, в ливнёвки, в водозаборы.

Надо ведь помнить, что численность населения Ялты растет. В общем, ничего не делалось.

В городе мало парковок. В царские времена улицы Ялты строились так, чтобы по ним могли разъехаться две кареты. Сейчас же по городу уже ездят автобусы. В Ялте не добавилось ни одной многоуровневой парковки. Вот поэтому, когда начался ливень, все эти машины, оставленные на улице, начало смывать в море.

Я уверен, что надо привести в соответствие инфраструктуру Ялты с численностью ее населения. Надо ввести мораторий на строительство как частных домов, так и многоэтажек до тех пор, пока инфраструктуру не приведут в соответствие по воде, по электроэнергии, по ливневкам, по канализациям, по очистным сооружениям, по парковкам, по паркам. Потому что раньше Ялта была покрыта парками, а сейчас зеленых зон не хватает даже для выгула собак,.

- Это стихийное бедствие как-то отразится на курортном сезоне в Ялте? Не будет срыва сезона?

— Да, были перебои с водой, они есть до сих пор. Некоторые люди этим недовольны. Но отменяют брони и выезжают из Ялты буквально единицы. Гораздо больше отдыхающих приезжают, чем уезжают. Вряд ли это каким-то образом отразится на курортном сезоне.

Мы же с вами видели, как в первый день был ливень, была катастрофа, а на следующий день толпы отдыхающих гуляли по расчищенной части набережной и купались в море, хоть это и запрещено Роскомнадзором.