Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько велики активы олигарха Дмитрия Фирташа на Украине

«Нет тела, нет дела». Фирташ стал заложником войны Трампа с ФБР - Царев © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука. Вот этим партнерам и выгодно, чтобы у Фирташа были проблемы. Они бы хотели в его отсутствие "решать" эти проблемы, то есть перераспределять его собственность при своем участии. И, естественно, эта ситуация касается телеканала "Интер"», — сказал Царев.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и олигарха Фирташа.

Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш. Меры против Фирташа ввели в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.