«В первую очередь это облэнерго. Второе — рынок титанового сырья. Третье — телеканал "Интер". Практически по всем этим видам бизнеса у Фирташа есть свои партнеры, как в своё время были партнеры по партии у Виктора Медведчука. Вот этим партнерам и выгодно, чтобы у Фирташа были проблемы. Они бы хотели в его отсутствие "решать" эти проблемы, то есть перераспределять его собственность при своем участии. И, естественно, эта ситуация касается телеканала "Интер"», — сказал Царев.
На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и олигарха Фирташа.
Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш. Меры против Фирташа ввели в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.